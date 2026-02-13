российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 февраля 2026, 19:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ нанесли удар по школе в Запорожской области

Фото: Pixabay

В Запорожской области вооруженные формирования киевского режима устроили террористический обстрел территории средней общеобразовательной школы №4 в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, благо никто не пострадал, детей в школе не было», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«Применение беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий», – констатировал глава Запорожской области.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

При ударе ВСУ в Курской области повреждена ЛЭП: в нескольких районах перебои с электроснабжением / Еще одна жительница Белгородской области ранена при атаке дронов ВСУ / ВС РФ нанесли семь ударов по военным заводам и инфраструктуре ВСУ за неделю / ВСУ отправляют на фронт пожилых бойцов из-за нехватки молодых / В Белгороде обесточены почти 1,4 тысячи многоквартирных домов: остановились лифты и частично прекращено водоснабжение / Без света 220 тысяч абонентов: в Белгородской области после атаки ВСУ начались веерные отключения электроэнергии / При атаке дрона ВСУ ранен глава района Брянской области / ВСУ нанесли новый ракетный удар по Белгороду: серьезно повреждены объекты инфраструктуры

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Юг России, Конфликт на Украине, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,