ВСУ нанесли удар по школе в Запорожской области

В Запорожской области вооруженные формирования киевского режима устроили террористический обстрел территории средней общеобразовательной школы №4 в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

«ВСУ целенаправленно атаковали гражданский объект, благо никто не пострадал, детей в школе не было», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«Применение беспилотных летательных аппаратов по школе является вопиющим актом террора, грубейшим нарушением всех норм международного гуманитарного права и не имеет никаких оправданий», – констатировал глава Запорожской области.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

