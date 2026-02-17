российское информационное агентство 18+

Вторник, 17 февраля 2026, 17:57 мск

Обломки БПЛА повредили 4 многоквартирных жилых дома на Кубани

В Краснодарском крае в результате падения обломков украинских беспилотных летательных аппаратов получили повреждения четыре многоквартирных дома. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

ЧП произошло в Приморско-Ахтарском муниципальном округе, где обломки БПЛА выбили несколько окон в жилье.

«Пострадавших нет», – уточнили в оперштабе.

На месте отработали сотрудники оперативных и специальных служб. Администрация заверила, что окажет жителям пострадавших квартир помощь в восстановлении стеклопакетов.

Москва, Анастасия Смирнова

