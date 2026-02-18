В Белгородской области атакован гражданский автомобиль: ранен мужчина

В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадал водитель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло в районе хутора Церковный Белгородского округа.

«Мужчину, получившего минно-взрывную травму, ранения брюшной полости и ног, в тяжёлом состоянии доставили в Краснооктябрьскую участковую больницу», – уточнил губернатор.

Предполагается, что после оказания необходимой помощи бригада скорой транспортирует пострадашего в областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что Брянской области в результате атак дронов ВСУ по гражданским автомобилям ранения получили трое местных жителей и одна женщина погибла.

Белгород, Анастасия Смирнова

