Женщина погибла при атаке БПЛА в Брянской области

В Брянской области в результате удара беспилотника ВСУ погибла женщина. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

Атаке дронами-камикадзе подверглось село Алейниково Стародубского муниципального округа.

«К сожалению, в результате террористической атаки, погибла мирная жительница», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

По словам Богомаза, семье погибшей будет оказана вся необходимая материальная помощь.

На месте атаки работают оперативные и экстренные службы.

Добавим, в соседней Белгородской области из-за атаки дрона ВСУ пострадали два мирных жителя. БПЛА ударил по частному дому в селе Верхопенье Ивнянского округа, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшую женщину с ожогом рук и ссадинами спины скорая помощь доставляет в областную клиническую больницу. Мужчине оказана медицинская помощь на месте. От госпитализации он отказался. В результате атаки дом загорелся, пожарные уже потушили возгорание.

Брянск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

