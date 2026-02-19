российское информационное агентство 18+

Четверг, 19 февраля 2026, 15:28 мск

Армия России ударила по хранилищу горючего и энергообъектам на Украине

Российские войска за прошедшие сутки улучшили позиции на всех направлениях специальной военной операции. Кроме того, нанесены удары по целям на Украине. В результате поражены хранилище горючего, используемые в интересах ВСУ объекты энергетической инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Для атаки по военным объектам были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Средствами ПВО сбиты две управляемые авиабомбы, 10 реактивных снарядов системы HIMARS и 301 вражеский беспилотник.

Тем временем, подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Писаревка, Береза, Михайловка и Мирополье Сумской области. В Харьковской области поражены формирования ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Верхняя Писаревка, Колодезное, Ветеринарное, Анискино и Терновая.

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и поразила силы ВСУ и украинской нацгвардии около Лесной Стенки, Петровки, Новоосиново Харьковской области и Брусовки в ДНР.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и ударили по противнику в районах населенных пунктов Белокузьминовка, Кондратовка, Константиновка и Артема в ДНР.

В то же время, бойцы из группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение ВСУ и нацгвардии вблизи Анновки, Белозерского, Новоалександровки, Сергеевки, Водянского в ДНР, Новопавловки, Гавриловки и Райполе Днепропетровской области.

Подразделения группировки «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ и бьют противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Комсомольское, Воздвижевка, Самойловка, Барвиновка, Верхняя Терса Запорожской области, Великомихайловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области.

Группировка войск «Днепр» улучшила тактическое положение и нанесла удары по противнику в районах населенных пунктов Любимовка, Щербаки и Орехов Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили не менее 1265 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

