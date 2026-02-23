российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 23 февраля 2026, 15:30 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российская армия ударила по объектам инфраструктуры ВСУ

Фото Минобороны РФ

Российские войска за прошедшие сутки поразили используемые в интересах ВСУ объекты транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры. Об этом сообщило Минобороны РФ. Также под удары попали пункты временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 148 районах в зоне спецоперации. Удары по целям наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

В сводке отмечается, что средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиабомб, 21 реактивный снаряд РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 541 беспилотник.

Тем временем российские подразделения улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировки войск «Север» и Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, группировки «Запад» и «Южная» улучшили свое положение. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли удары по ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял до 355 боевиков, пять боевых бронемашин, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Всего за сутки потери ВСУ в зоне СВО составили до 1355 боевиков.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

Метки / Украина

Армия России нанесла массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины / «Скоро будут хорошие новости»: Уиткофф допустил встречу Путина, Трампа и Зеленского / ВС РФ взяли Карповку в ДНР и поразили пусковые установки крылатых ракет «Фламинго» / Днем над Россией сбили 12 украинских беспилотников / ВС РФ нанесли семь ударов возмездия по Украине за неделю / «Искандер» ликвидировал 90 украинских БПЛА под Черниговом / Армия России ударила по хранилищу горючего и энергообъектам на Украине / Украинский чиновник нашел у бабушки в гараже более 650 тысяч долларов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,