Российские войска за прошедшие сутки поразили используемые в интересах ВСУ объекты транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры. Об этом сообщило Минобороны РФ. Также под удары попали пункты временной дислокации украинской армии и иностранных наемников в 148 районах в зоне спецоперации. Удары по целям наносились авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

В сводке отмечается, что средства противовоздушной обороны сбили семь управляемых авиабомб, 21 реактивный снаряд РСЗО HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 541 беспилотник.

Тем временем российские подразделения улучшили позиции в зоне спецоперации. Группировки войск «Север» и Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, группировки «Запад» и «Южная» улучшили свое положение. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли удары по ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Противник потерял до 355 боевиков, пять боевых бронемашин, 11 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Всего за сутки потери ВСУ в зоне СВО составили до 1355 боевиков.

