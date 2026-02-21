Российские войска за минувшие взяли под контроль село Карповка в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении.

Также бойцы группировки нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Боровая, Ковшаровка, Осиново Харьковской области и Красный Лиман в ДНР. На данном направлении ВСУ потеряли до 170 боевиков, две боевые бронемашины, три артиллерийских орудия и 21 автомобиль. Кроме того, были уничтожены три склада с боеприпасами.

Остальные группировки ВС РФ в зоне спецоперации улучшили позиции и продолжают теснить противника в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и ДНР. Потери ВСУ за сутки составили до 1265 военнослужащих.

Вместе с тем, российские военные уничтожили транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, поразили пусковые установки крылатых ракет большой дальности «Фламинго», связанные с ВСУ объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Кроме того, нанесены удары по местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотников дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Для ударов по целям были задействованы оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.

Силы ПВО сбили управляемую авиабомбу, семь реактивных снарядов системы HIMARS, пять крылатых ракет «Фламинго» и 172 беспилотника.

Москва, Наталья Петрова

