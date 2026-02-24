ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Брянской области: ранены мирные жители

В Брянской области в результате атаки дрона вооруженных формирований Украины получили ранения два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«ВСУ атаковали дронами – камикадзе поселок Белая Березка Трубчевского района. Целенаправленный удар киевский режим нанес по движущемуся автомобилю. В результате террористических действий, к сожалению, ранены мирные жители. Мужчина и женщина доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате атаки поврежден автомобиль. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Москва, Анастасия Смирнова

