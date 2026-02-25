Днем над Россией сбили четыре украинских беспилотника

Сегодня в первой половине дня силы противовоздушной обороны нейтрализовали четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, атаки были отражены в период с 8:00 до 14:00 мск.

Два беспилотника были сбиты над территорией Брянской области и еще по одному – над Астраханской и Воронежской областями.

Ночью 25 февраля силы ПВО перехватили и уничтожила 69 украинских беспилотников. 24 из них – над Брянской областью, 18 – над Крымом и 14 – над Смоленской областью.

Следственный комитет России сообщил о семи погибших при атаке украинских беспилотников на химзавод в Смоленской области. Пострадали не менее 10 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте.

