До семи выросло число погибших при атаке ВСУ на смоленский химзавод

Следственный комитет России сообщил о семи погибших при атаке украинских беспилотников на химзавод в Смоленской области. Пострадали не менее 10 человек. Возбуждено уголовное дело о теракте. Ранее губернатор Василий Анохин подтвердил гибель четырех человек.

Массированная атака на химический завод ПАО «Дорогобуж» в Дорогобужском районе Смоленской области произошла в ночь на среду, 25 февраля. ВСУ ударили по предприятию не менее 30 БПЛА, снаряженными взрывными устройствами.

«Вследствие детонации взрывных устройств пострадали гражданские лица, из которых погибли семь человек, не менее 10 получили ранения», – сообщили в СК РФ.

В результате атаки также были повреждены элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части, спецавтомобиль для тушения пожаров.

Главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело о теракте (ч. 3 ст. 205 УК РФ). Ведется работа для установления конкретных лиц из числа представителей ВСУ, причастных к совершению этого преступления.

Глава региона сообщал, что правительство Смоленской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших. В целях обеспечения безопасности школы переведены на дистанционный режим, занятия в детсадах сегодня отменены.

