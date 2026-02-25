Губернатор подтвердил гибель четырех человек при атаке БПЛА на смоленское предприятие, еще 10 ранены

Глава Смоленской области Василий Анохин подтвердил гибель четырех человек в результате атаки украинских БПЛА на регион. Еще 10 человек пострадали.

Глав региона подчеркнул, что удару дронов подверглось «гражданское производственное предприятие азотных удобрений ПАО «Дорогобуж».

«По предварительной информации, в результате варварской террористической атаки ВСУ погибли четверо и ранено десять сотрудников предприятия», – говорится в сообщении Анохина в Max. Все пострадавшие госпитализированы.

По словам губернатора, очаги возгорания на месте происшествия локализованы. Для минимизации возможных угроз населению рассматривается вопрос об эвакуации жителей близлежащего населенного пункта, добавил Анохин. В целях обеспечения безопасности школы, по его словам, переведены сегодня на дистанционный режим, занятия в детсадах отменены.

Глава региона заверил, что региональное правительство окажет семьям погибших и пострадавших всю необходимую помощь.

Специалисты Ростехнадзора и Росприроднадзора оценят последствия атаки на промпредприятие.

Ранее об атаке вражеских беспилотников на предприятие по производству удобрений в Смоленской области и гибели четырех человек сообщил телеграм-канал Mash.

Смоленск, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

