Четыре человека погибли в Смоленской области при атаке украинских беспилотников

В Смоленской области в результате удара украинских беспилотников по предприятию по производству удобрений погибли четыре человека, еще столько же пострадали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его данным, завод в Дорогобужском районе подвергся удару дронов около шести часов утра. Четырех пострадавших доставили в больницу с тяжелыми травмами.

На месте ЧП продолжают тушить пожар, отмечается в публикации.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

По данным Минобороны РФ, минувшей ночью над территорией России было уничтожено 69 украинских беспилотников, 14 из них сбили в Смоленской области.

Смоленск, Наталья Петрова

