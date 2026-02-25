Система ПВО сбила 69 украинских беспилотников за ночь

За минувшую ночь средства противоздушной обороны уничтожили 69 украинских беспилотников над девятью российскими регионами и акваторией Черного моря. Об это сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, 24 дрона сбили над территорией Брянской области, 18 – над Крымом, 14 – над Смоленской областью. Еще по три БПЛА ликвидировали над Тульской, Орловской областями и Черным морем и по одному – над Курской, Калужской, Белгородской областями и Московским регионом.

В Брянской области пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Тульской, Орловской и Калужской областях также обошлось без пострадавших и последствий на земле, отчитались главы регионов. Власти других субъектов РФ ночные атаки пока не прокомментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

