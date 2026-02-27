В Курской области при атаке дрона ранен еще один мирный житель

В Курской области в результате атаки со стороны вооруженных формирований киевского режима получил ранения еще один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, ЧП произошло сегодня днем. «Дрон противника атаковал жилой дом в селе Марково Глушковского района. Пострадал мужчина: предварительно, у него осколочные ранения спины и головы», – уточнил губернатор.

Ранее Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли удар по объекту энергетики в Беловском районе, в результате чего один человек погибли еще двое получили ранения. Согласно предварительной информации, которую привел глава Курской области, 34 населенных пункта района остались без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что при ударе БПЛА по автосервису в Курске погиб один человек, еще трое получили ранения. Один из пострадавших – 51-летний клиент автосервиса – находится в тяжелом состоянии.

Курск, Анастасия Смирнова

