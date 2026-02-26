В Брянской области при атаке беспилотников ВСУ ранен мирный житель

Брянская область подверглась новой массированной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщил глава региона Александр Богомаз, ранения получил мирный житель.

«В результате террористических действий ВСУ в поселке Свень – Транспортная Брянского района повреждено производственное помещение и ангар. К сожалению, ранен сотрудник производственной компании», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Оперативные службы работают на месте, добавил глава Брянской области.

