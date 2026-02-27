Один человек погиб и трое ранены при атаке ВСУ в Курске

В результате атаки вражеского БПЛА в Курске погиб один человек, еще трое ранены. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Удару беспилотника подверглась территория автосервиса в Сеймском округе города. Погиб 25-летний сотрудник автосервиса, уточнил глава региона. Еще трое мужчин, в числе которых двое клиентов автосервиса, получили осколочные ранения. После оказания первой помощи их транспортируют в Курскую областную больницу.

На месте атаки работают оперативные службы. «По моему поручению туда выехал и.о. губернатора Александр Чепик, там же находится глава Курска», – написал Хинштейн в Max. Он попросил горожан соблюдать меры безопасности.

Ранее сегодня глава региона сообщал об атаке беспилотников ВСУ по Курску. Он отметил, что в одном из районов города есть пострадавшие.

