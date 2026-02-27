ВСУ атаковали энергообъект в Курской области: есть погибший и раненые

В Курской области один человек погиб, еще двое ранены в результате удара ВСУ по объекту энергетики в Беловском районе. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Глава региона уточнил, что при исполнении служебного долга погиб доброволец «БАРС-Курск». «Также в результате прилета ранены два человека – это энергетики, которые героически работают в приграничье наравне с нашими защитниками», – написал он в мессенджере. Информация по их состоянию уточняется.

После удара без электричества, по предварительным данным, остались 34 населенных пункта района, добавил Хинштейн. В ближайшее время энергетики приступят к восстановительным работам.

Ранее сообщалось, что при ударе БПЛА по автосервису в Курске погиб один человек, еще трое получили ранения. Один из пострадавших – 51-летний клиент автосервиса – находится в тяжелом состоянии. Сейчас мужчину оперируют. «Врачи делают все возможное, чтобы его спасти», – отметил глава региона.

