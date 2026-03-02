Армия России освободила три населенных пункта в зоне СВО

Российские войска продолжают наступление в зоне специальной военной операции. За минувшие сутки бойцы ВС РФ освободили населенные пункты Дробышево и Резниковка в ДНР, а также взяли под контроль населенный пункт Круглое в Харьковской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.

По данным ведомства, село Круглое зачистили подразделения группировки войск «Север». На этом направлении российские военные поразили силы ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Ольшаны, Круглое, Голубовка и Малиновка Харьковской области.

Поселок Дробышево заняли бойцы группировки войск «Запад». Также нанесены удары по противнику в районах населенных пунктов Пришиб, Яцковка, Красный Лиман в ДНР, Волчий Яр, Боровая и Новоосиново Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки установили контроль над селом Резниковка и бьют противника около Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Никифоровки, Константиновки, Рай-Александровки и Дружковки в ДНР.

Вместе с тем, подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а бойцы группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и производства боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах», – добавили в Минобороны.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 679 беспилотников.

Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.

