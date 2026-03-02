российское информационное агентство 18+

Понедельник, 2 марта 2026, 20:02 мск

При ударе квадрокоптера ВСУ погиб житель Запорожской области

В Запорожской области в результате атаки со стороны вооруженных формирований Украины с применением квадрокоптера один мирный житель погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

ЧП произошло в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского округа.

«В результате удара по частному домовладению осколочные ранения получили женщина 1961 года рождения и мужчина 1960 года рождения. Женщина доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается вся необходимая помощь. Её супруг, к сожалению, от полученных травм скончался на месте», – уточнил губернатор.

На месте ЧП работают оперативные и экстренные службы.

Мелитополь, Анастасия Смирнова

Украина

Запорожье, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина