Среда, 3 декабря 2025, 18:14 мск

Страны «Большой семерки» передали Киеву почти $34 млрд за счет доходов от активов России

С конца 2024 года государства «Большой семерки» выдали Киеву кредиты на $34,8 млрд за счет доходов от российских активов, что составляет три четверти от иностранного финансирования Украины, следует из расчетов РИА «Новости».

Крупнейшим донором оказался Евросоюз, который направил на поддержку киевского режима $21,1 млрд. Остальные 12,7 миллиарда долларов приходятся на Канаду, Великобританию и Японию. В конце прошлого года США первыми передали Киеву $1 млрд.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

