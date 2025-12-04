российское информационное агентство 18+

Четверг, 4 декабря 2025

При атаке беспилотника пострадал еще один мирный житель Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки вражеского дрона получил ранения еще один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, FPV-дрон ударил по легковому автомобилю в селе Волчья Александровка Волоконовского округа.

«Ранен водитель. Мужчина с баротравмой и осколочными ранениями головы, плеча и спины доставлен бригадой скорой в Валуйскую ЦРБ», – отметил губернатор.

Ранее сегодня глава Белгородской области сообщал, что в результате ударов украинских беспилотников по грузовым автомобилям ранения получили трое мирных жителей.

Белгород, Анастасия Смирнова

