Еврокомиссия одобрила экспроприацию российских активов в пользу Киева

Брюссель одобрил план по выделению репарационного кредита для Киева, который предполагается за счет экспроприации российских активов в Европе. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, это решение, наряду с кредитами ЕС, позволит обеспечить потребности Украины в ближайшие два года в условиях конфликта с Россией.

«Мы предлагаем выдать репарационный кредит, используя остатки денежных средств от замороженных российских активов в ЕС, с надежными гарантиями для наших государств-членов», – пояснила фон дер Ляйен.

«Это необходимо для поддержания работы государства и гражданских ведомств, а также для продолжения сопротивления на поле боя», – пояснила глава Еврокомиссии.

По ее словам, чтобы принять окончательное решение об экспроприации российских активов России для помощи Киеву не требуется обязательное согласие всех членов Евросоюза, его примут квалифицированным большинством голосов.

Предполагается, что решение будет рассмотрено Советом Европы в середине декабря.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, Евросоюз предоставил киевскому режиму более 187 млрд евро.

Европейский союз рассчитывал присвоить 170 млрд евро замороженных российских активов в Европе уже в текущем году и передать средства Киеву в качестве так называемого репарационного кредита.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube