российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 3 декабря 2025, 17:22 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Еврокомиссия одобрила экспроприацию российских активов в пользу Киева

Фото: ec.europa.eu

Брюссель одобрил план по выделению репарационного кредита для Киева, который предполагается за счет экспроприации российских активов в Европе. Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, это решение, наряду с кредитами ЕС, позволит обеспечить потребности Украины в ближайшие два года в условиях конфликта с Россией.

«Мы предлагаем выдать репарационный кредит, используя остатки денежных средств от замороженных российских активов в ЕС, с надежными гарантиями для наших государств-членов», – пояснила фон дер Ляйен.

«Это необходимо для поддержания работы государства и гражданских ведомств, а также для продолжения сопротивления на поле боя», – пояснила глава Еврокомиссии.

По ее словам, чтобы принять окончательное решение об экспроприации российских активов России для помощи Киеву не требуется обязательное согласие всех членов Евросоюза, его примут квалифицированным большинством голосов.

Предполагается, что решение будет рассмотрено Советом Европы в середине декабря.

Ранее сообщалось, что с февраля 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине, Евросоюз предоставил киевскому режиму более 187 млрд евро.

Европейский союз рассчитывал присвоить 170 млрд евро замороженных российских активов в Европе уже в текущем году и передать средства Киеву в качестве так называемого репарационного кредита.

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Европа

Наркокартели используют больных коров для контрабанды кокаина в Европу / В Норвегии закрыли авиабазу НАТО из-за аварийного состояния ВПП / Россия не намерена воевать с Европой, но готова – Путин / «Коррупционная труба»: Захарова отреагировала на задержание Могерини / В штаб-квартире дипломатической службы ЕС проходят обыски по делу о мошенничестве на госзакупках / Макрон заявил об отсутствии согласованного мирного плана по Украине / ЕС предоставил Киеву более 187 млрд евро / В Белоруссии обезврежен беспилотник из Литвы, который сбрасывал экстремистские материалы

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Финансы, Европа, Санкции против России, Украина,