ЕС готовит план по изъятию 170 млрд евро замороженных российских активов в пользу Киева

Европейский союз готовит план по экспроприации 170 млрд евро замороженных российских активов в Европе для предоставления Украине так называемых репарационных кредитов. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на источники.

По данным издания, один из вариантов предполагает, что средства из заблокированных активов ЦБ РФ, которые хранятся в депозитарии Euroclear в Бельгии, будут использованы для покупки облигаций ЕС с нулевой процентной ставкой. Привлеченный капитал затем будет перечисляться Украине несколькими траншами.

Согласно второму варианту, может быть создано специальная компания для управления схемой финансирования, что может позволить участвовать в ней странам, не входящим в ЕС.

В настоящее время ключевые элементы финансовых операций остаются предметом обсуждения, говорится в публикации, выдержки из которой приводит ТАСС.

Как отмечается, проект по изъятию российских активов направлен на преодоление возражений ряда стран ЕС – Бельгии, Германии и Франции, которые опасаются, что такая конфискация, в отличие от прибыли от них, выйдет подорвет доверие к евро как резервной валюте.

В то же время Украина, помимо военной помощи, рассчитывает на финансовую поддержку в размере $50 млрд в 2026 году, и Европе придется взять на себя большую часть этого бремени, «учитывая отказ Вашингтона предоставлять дальнейшую помощь».

Ранее Москва неоднократно обращала внимание, что действия по изъятию российских активов будут рассматриваться как воровство.

Лондон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube