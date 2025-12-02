российское информационное агентство 18+

Вторник, 2 декабря 2025, 21:02 мск

Россия не намерена воевать с Европой, но готова – Путин

Фото: ec.europa.eu

Россия не намерена воевать с Европой, но готова к такому сценарию развития событий. Об этом заявил глава российского государства Владимир Путин журналистам.

«Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом сто раз сказал. Но если Европа вдруг захочет воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас», – сказал Путин, слова которого цитирует «Интерфакс».

Как сказал президент, если Европа начнет войну с РФ, может произойти ситуация, при которой России не с кем будет договариваться.

«Это же не Украина. С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы... ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать войну, и начнёт её, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – подчеркнул глава российского государства.

«У них (европейцев) нет мирной повестки. Они же на стороне войны. И даже тогда, когда они пытаются якобы внести какие-то изменения в предложение Трампа, мы же это отчетливо видим, ведь эти изменения направлены только на одно: на то, чтобы вообще заблокировать весь этот мирный процесс», – констатировал Путин.

Москва, Анастасия Смирнова

