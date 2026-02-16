Путин уволил Иванова

Глава российского государства Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности России. Указ от опубликован на портале правовой информации.
Равнее сообщалось, что 4 февраля Сергей Иванов оставил по собственному желанию должность спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. На этом посту он работал с 2016 года.
Ранее Иванов возглавлял администрацию главы государства.
Москва, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2026, РИА «Новый День»