Путин уволил Иванова

Глава российского государства Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности России. Указ от опубликован на портале правовой информации.

Равнее сообщалось, что 4 февраля Сергей Иванов оставил по собственному желанию должность спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. На этом посту он работал с 2016 года.

Ранее Иванов возглавлял администрацию главы государства.

Москва, Анастасия Смирнова

