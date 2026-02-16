российское информационное агентство 18+

Понедельник, 16 февраля 2026, 18:30 мск

Путин уволил Иванова

Архив. Фото: kremlin.ru

Глава российского государства Владимир Путин исключил Сергея Иванова из состава Совета безопасности России. Указ от опубликован на портале правовой информации.

Равнее сообщалось, что 4 февраля Сергей Иванов оставил по собственному желанию должность спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. На этом посту он работал с 2016 года.

Ранее Иванов возглавлял администрацию главы государства.

Москва, Анастасия Смирнова

