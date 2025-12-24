Кремль: разговор Путина и Трампа пока не планируется

Новые прямые контакты президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не планируются. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Не планируется пока», – сказал представитель Кремля (цитата по ТАСС), отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков уточнил, что Путин уже получил от своего спецпредставителя Кирилла Дмитриева информацию о результатах переговоров с американской делегацией по урегулированию конфликта с Украиной, которые прошли в Майами. По его словам, на основе полученных главой государства информации Москва сформулирует дальнейшую позицию России и «в самое ближайшее время» продолжит коммуникацию с Вашингтоном по действующим каналам связи.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

