Европейские политики в стремлении отказаться от российских энергетических ресурсов загоняют себя в чудовищную ловушку зависимости от США. При этом Европа даже готова «плюнуть в наследие своих предшественников, находивших важные точки соприкосновения даже в непростой период холодной войн». Такое мнение высказал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Евросоюз ввел в действие регламент о полном запрете импорта по заключенным долгосрочным контрактам российского сжиженного природного газа (СПГ) с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года. По словам Медведева, при таком сценарии ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта голубого топлива.

«Решение идиотское, вызванное стойким коллективным поражением мозга, которым болеет европейский истеблишмент. Иначе как объяснить то, что страны объединения должны подготовить национальные планы по диверсификации поставок газа лишь к 1 марта? Значит, несложно догадаться, что сегодня совсем неясно, откуда Европа будет компенсировать нехватку топлива. И появится ли приемлемое решение проблемы – тайна, покрытая мраком», – отметил зампредседателя Совбеза.

Ограничительные меры вводятся в условиях нынешней суровой зимы, которая уже спровоцировала нехватку газа в подземных хранилищах. Уровень заполненности в Нидерландах упал ниже 25%, во Франции – ниже 30%, в Германии – ниже 32%. Дефицит энергии уже привел к стагнации ведущих экономик Старого Света, сокращению там промышленного производства и рабочих мест. Неуклонное падение доходов и уровня потребления, в свою очередь, привело к тому, что европейцы экономят на всем.

Однако ухудшение ситуации не останавливает европейские элиты. «Когда речь заходит о связях с нашей страной, они готовы на все, в том числе провести кровавую энергетическую самокастрацию, навсегда превратив себя в инвалидов. А заодно, видимо, плюнуть в наследие своих предшественников, находивших важные точки соприкосновения даже в непростой период холодной войны», – подчеркнул Медведев.

По его словам, Евросоюз даже не осознает, в какую чудовищную ловушку он себя загнал. «Ведь в роли спасителя, поставляющего энергоносители, безусловно, закрепится ныне презираемый ими Вашингтон. Вот только ставки за расширение своего содействия у него будут несравнимо выше, нежели просто деньги. Попавшая в критическую зависимость от американского газа Европа будет делать все, что ей скажут. Причем вопрос тут уже не в Трампе, столь нелюбимом нынешними идиотами. Расплачиваться придется остатками суверенитета членов ЕС. И Гренландия здесь только начало…», – заключил зампред Совбеза.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

