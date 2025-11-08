российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 8 ноября 2025, 11:27 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Трамп дал добро Венгрии на закупку российских энергоносителей

Фото: архив Белого дома

Вашингтон согласился отменить санкции на поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Венгрия сохранит низкие цены на энергоносители. Мы получили исключение из санкций в том, что касается трубопроводов «Дружба» и «Турецкий поток», – цитирует его заявление «Интерфакс» со ссылкой на агентство ЭФЭ.

Орбан уточнил, что освобождение Венгрии от действия данных санкций – «это всеобъемлющее и бессрочное соглашение».

Премьер-министр Венгрии также сообщил, что США полностью сняли санкции с проекта АЭС «Пакш-2», уточняет РИА «Новости». Будапешту не надо будет регулярно продлевать исключения из них. В то же время предполагается, что Венгрия будет закупать российское, французское и американское ядерное топливо для станции.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / США

Украинские мошенники продали американцу фальшивое лазерное оружие / Cемеро пожарных пострадали при взрыве автомобиля в Нью-Йорке / В США прогремел взрыв и произошла утечка химикатов на заводе удобрений / Путин будет ждать дополнительных докладов о начале ядерных испытаний / США отработали удары по России: Москва приготовила ответ / В США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты / Европейские производители медприборов испытывают трудности из-за пошлин Трампа / В США семь человек погибли в авиакатастрофе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Европа, Нефть и газ, США,