Трамп дал добро Венгрии на закупку российских энергоносителей

Вашингтон согласился отменить санкции на поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводам «Дружба» и «Турецкий поток». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

«Венгрия сохранит низкие цены на энергоносители. Мы получили исключение из санкций в том, что касается трубопроводов «Дружба» и «Турецкий поток», – цитирует его заявление «Интерфакс» со ссылкой на агентство ЭФЭ.

Орбан уточнил, что освобождение Венгрии от действия данных санкций – «это всеобъемлющее и бессрочное соглашение».

Премьер-министр Венгрии также сообщил, что США полностью сняли санкции с проекта АЭС «Пакш-2», уточняет РИА «Новости». Будапешту не надо будет регулярно продлевать исключения из них. В то же время предполагается, что Венгрия будет закупать российское, французское и американское ядерное топливо для станции.

