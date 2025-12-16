Кремль еще не получил результаты переговоров Киева и США при участии Европы

Кремль еще не получил результаты переговоров Киева и США при участии Европы об урегулировании украинского конфликта, но эти договоренности могут оказаться неприемлемыми для России. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит», – цитирует его высказывание РИА «Новости».

По его словам, перед новым раундом переговоров Москвы и Вашингтона необходимо ознакомиться с результатами контактов Вашингтона с Киевом при участии представителей европейских стран.

Москва, Анастасия Смирнова

