Вторник, 16 декабря 2025, 21:31 мск

Кремль еще не получил результаты переговоров Киева и США при участии Европы

Кремль еще не получил результаты переговоров Киева и США при участии Европы об урегулировании украинского конфликта, но эти договоренности могут оказаться неприемлемыми для России. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит», – цитирует его высказывание РИА «Новости».

По его словам, перед новым раундом переговоров Москвы и Вашингтона необходимо ознакомиться с результатами контактов Вашингтона с Киевом при участии представителей европейских стран.

Москва, Анастасия Смирнова

