Минобороны: над регионами России сбили еще 20 украинских беспилотников

Сегодня во второй половине дня с 12:00 до 16:00 мск силы противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России.

Как сообщает Министерство обороны РФ, самый серьезный удар пришелся на Калужскую область, над которой сбили 10 дронов. Еще восемь беспилотников были нейтрализованы над Брянской областью и два – над Московским регионом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз со своей стороны уточнил, что в его регионе при атаке БПЛА никто из людей не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

К настоящему времени ограничения на полеты отменили в аэропортах Калуги и «Шереметьево», которые в целях безопасности приостановили обслуживание авиарейсов. Последствия вражеских воздушных ударов в других регионах уточняются.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на вторник, 16 декабря, ПВО уничтожила 83 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами России. В период с 8:00 до 12:00 были нейтрализованы еще 28 вражеских БПЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

