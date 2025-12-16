российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 декабря 2025, 17:58 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны: над регионами России сбили еще 20 украинских беспилотников

Сегодня во второй половине дня с 12:00 до 16:00 мск силы противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над тремя регионами России.

Как сообщает Министерство обороны РФ, самый серьезный удар пришелся на Калужскую область, над которой сбили 10 дронов. Еще восемь беспилотников были нейтрализованы над Брянской областью и два – над Московским регионом.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз со своей стороны уточнил, что в его регионе при атаке БПЛА никто из людей не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

К настоящему времени ограничения на полеты отменили в аэропортах Калуги и «Шереметьево», которые в целях безопасности приостановили обслуживание авиарейсов. Последствия вражеских воздушных ударов в других регионах уточняются.

Ранее Минобороны сообщало, что в ночь на вторник, 16 декабря, ПВО уничтожила 83 украинских беспилотника самолетного типа над шестью регионами России. В период с 8:00 до 12:00 были нейтрализованы еще 28 вражеских БПЛА.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль: ранены двое мирных жителей Белгородской области / Кремль прокомментировал перспективу рождественского перемирия / Российская армия взяла под контроль Новоплатоновку в Харьковской области / В МИД России считают, что конфликт на Украине близится к завершению / Спецпосланник Трампа сообщил о значительном прогрессе в переговорах с Киевом / При ударе ВСУ в Запорожье пострадала 11-летняя девочка / Трое жителей Белгородской области ранены при атаке дронов ВСУ по автомобилям / Над Россией сбили еще 10 украинских дронов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,