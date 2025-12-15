При ударе ВСУ в Запорожье пострадала 11-летняя девочка

В российской части освобожденной Запорожской области в Каменке-Днепровской в результате прямой атаки вооруженных формирований Украины по частному домовладению пострадала 11-летняя девочка. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Принято решение о ее срочной транспортировке в Мелитопольскую областную больницу.

Ранее Балицкий сообщал, что 14 декабря ВСУ совершили 10 попыток целенаправленных атак против Запорожской области. Пострадали 7 человек, в том числе 1 несовершеннолетний, 2 человека погибли, 5 человек госпитализированы. Атакам БПЛА подверглись Васильевский, Каменско-Днепровский и Пологовский муниципальные округа, город Бердянск.

Каменка-Днепровская, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

