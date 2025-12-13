Российские войска улучшили позиции на ключевых направлениях специальной военной операции и пресекли попытки вооруженных формирований Украины вырваться из окружения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как отмечается в сводке Министерства обороны России, а последние сутки на фронтах уничтожено более 1300 военнослужащих противника.

По данным ведомства, самые серьезные потери ВСУ несут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР.

«Противник силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков предпринял попытку прорыва из района населенного пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейск Донецкой Народной Республики. Атака отражена, уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка и до 20 мотоциклов», – уточнили в Минобороны РФ.

В районе населенного пункта Светлое в ДНР предотвращена попытка выхода группы военнослужащих ВСУ из кольца окружения. Уничтожено 11 боевиков, один взят в плен.

Всего на этом направлении противник потерял свыше 480 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

