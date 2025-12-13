российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 13 декабря 2025, 14:53 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Армия России пресекла попытки ВСУ вырваться из окружения под Красноармейском

Архив. Фото Минобороны РФ

Российские войска улучшили позиции на ключевых направлениях специальной военной операции и пресекли попытки вооруженных формирований Украины вырваться из окружения в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как отмечается в сводке Министерства обороны России, а последние сутки на фронтах уничтожено более 1300 военнослужащих противника.

По данным ведомства, самые серьезные потери ВСУ несут в зоне ответственности российской группировки войск «Центр», подразделения которой продолжили уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный города Димитров, а также зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР.

«Противник силами штурмовой группы на мотоциклах при поддержке танков предпринял попытку прорыва из района населенного пункта Шевченко на северную окраину города Красноармейск Донецкой Народной Республики. Атака отражена, уничтожены свыше 60 украинских военнослужащих, три танка и до 20 мотоциклов», – уточнили в Минобороны РФ.

В районе населенного пункта Светлое в ДНР предотвращена попытка выхода группы военнослужащих ВСУ из кольца окружения. Уничтожено 11 боевиков, один взят в плен.

Всего на этом направлении противник потерял свыше 480 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и три автомобиля.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам с боеприпасами, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ нанесли массированный удар по ВПК Украины / Трамп заявил о планах по созданию в Донбассе свободной экономической зоны / В курском приграничье дрон атаковал гражданский автомобиль: ранен один человек / За ночь ПВО уничтожила 41 БПЛА над шестью регионами РФ: в Саратовской области погибли два мирных жителя / За семь часов над Россией сбили 47 украинских беспилотников / Перемирия не будет: Москва не даст Киеву передышку на поле боя / Украинские СМИ сообщили о ударе по морскому порту в Одессе / Били «Кинжалами»: ВС РФ поразили объекты ВПК, ТЭК, порты, аэродромы Украины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,