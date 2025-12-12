российское информационное агентство 18+

Пятница, 12 декабря 2025, 20:42 мск

Перемирия не будет: Москва не даст Киеву передышку на поле боя

Кремль отвергает любые предлоги для перемирия на фронтах специальной военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя идею главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении территориального референдума на Украине.

«Если речь ведется о том, чтобы создать предлог для требования о перемирии, о передышке, о паузе на фронте, то это не пройдет, естественно», – подчеркнул представитель Кремля в комментарии Первому каналу.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков прокомментировал идею Зеленского провести референдум по вопросу вывода войск из подконтрольной Украине части Донбасса. «Донбасс – российский. Вся часть Донбасса российская… Есть Конституция», – констатировал он. «Есть Конституция», – подчеркнул он.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

