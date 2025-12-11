Москва не рассматривает варианты с временным перемирием на Украине

Москва не заинтересована в любых вариантах временного перемирия на Украине, в том числе в связи с Новым годом и Рождеством. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая сегодня на брифинге.

Дипломат подчеркнула, что Россию устроит урегулировании украинского кризиса только на долгосрочной основе, а обсуждения о перемирии назвала «разглагольствованиями».

«Все разглагольствования о неких элементах перемирия, которые очевидно носят не характер долгосрочного урегулирования, а наоборот, камуфлируют желание продолжать насилие и покрывать террористические акты, никому не нужны», – пояснила Захарова.

По ее словам, «тем, кто действительно ориентирован на мир, а мы себя к этой категории причисляем безусловно, такие пустышки не нужны».

«Мы давно, и с фактами на руках, говорим о том, что для установления мира необходимо устранить именно первопричины украинского конфликта», – констатировала официальный представитель МИД России.

Москва, Анастасия Смирнова

