Бойцы группировки войск «Центр» продолжают зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР. В городе Дмитров российские подразделения уничтожают окруженные силы ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.

В то же время, по данным ведомства, группировка войск «Запад» продолжает уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Кроме того, поражены силы ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Ковшаровка Харьковской области и Красный Лиман в ДНР.

«Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение противнику в Северске, Краматорске, Миньковке и Константиновке в ДНР.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли удары по ВСУ вблизи семи населенных пунктов Запорожской области, включая город Гуляйполе.

Бойцы группировки «Днепр» громят противника у Преображенки, Разумовки Запорожской области, Томарино и Понятовки Херсонской области.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение ВСУ вблизи семи населенных пунктов Сумской области и атаковали противника в районах населенных пунктов Избицкое, Старица, Полковая Никитовка, Вильча и Волчанские Хутора Харьковской области.

Вместе с тем авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили предприятие военной промышленности Украины, используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Силами ПВО сбиты 102 беспилотников самолетного типа.

Ранее на этой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военные взяли под полный контроль южную часть Дмитрова.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

