российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 декабря 2025, 16:07 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ продолжают зачистку Дмитрова, Светлого и Гришино в ДНР

Фото Минобороны РФ

Бойцы группировки войск «Центр» продолжают зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино в ДНР. В городе Дмитров российские подразделения уничтожают окруженные силы ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный. Об этом сообщается в ежедневной сводке Минобороны России.

В то же время, по данным ведомства, группировка войск «Запад» продолжает уничтожение окруженной на левом берегу реки Оскол группировки противника. Кроме того, поражены силы ВСУ в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Ковшаровка Харьковской области и Красный Лиман в ДНР.

«Южная» группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции и нанесла поражение противнику в Северске, Краматорске, Миньковке и Константиновке в ДНР.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и нанесли удары по ВСУ вблизи семи населенных пунктов Запорожской области, включая город Гуляйполе.

Бойцы группировки «Днепр» громят противника у Преображенки, Разумовки Запорожской области, Томарино и Понятовки Херсонской области.

Подразделения группировки «Север» нанесли поражение ВСУ вблизи семи населенных пунктов Сумской области и атаковали противника в районах населенных пунктов Избицкое, Старица, Полковая Никитовка, Вильча и Волчанские Хутора Харьковской области.

Вместе с тем авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили предприятие военной промышленности Украины, используемые в интересах ВСУ объекты ТЭК, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Силами ПВО сбиты 102 беспилотников самолетного типа.

Ранее на этой неделе начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что российские военные взяли под полный контроль южную часть Дмитрова.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Украина

Мирный житель российского Запорожья ранен в результате атаки БПЛА / Собянин сообщил о ликвидации трех беспилотников на подлете к Москве / Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии увеличилось до 14 человек: семеро госпитализированы / В Белгородской области при детонации дрона ВСУ пострадал боец «Орлана» / Минобороны: над Россией днем уничтожено 15 украинских беспилотников / Силы ПВО сбили несколько беспилотников над Белгородской областью / Еще два поселка в зоне СВО перешли под контроль армии России / При атаке дрона ВСУ ранен глава поселка в Белгородской области

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,