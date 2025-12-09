российское информационное агентство 18+

Вторник, 9 декабря 2025, 18:06 мск

Число пострадавших при атаке БПЛА в Чувашии увеличилось до 14 человек: семеро госпитализированы

В Чувашии в результате удара украинских беспилотных летательных аппаратов, по уточненным данным, пострадали 14 человек, семерым из них потребовалась госпитализация. Об этом сообщила министр здравоохранения республики Лариса Тарасова.

«На данный момент в числе пострадавших 14 жителей: семь человек в разной степени тяжести находятся в медицинских учреждениях, еще семеро, включая одного ребенка, проходят лечение амбулаторно», – уточнила глава республиканского Минздрава в своем телеграм-канале.

По словам Тарасовой, все пациенты получают необходимую квалифицированную медицинскую помощь, включая психологическое сопровождение.

Как сообщалось ранее, украинские БПЛА атаковали Чебоксары утром 9 декабря. Глава Чувашии Олег Николаев сообщал о пострадавших и поврежденных жилых домах.

