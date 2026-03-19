Четверг, 19 марта 2026, 21:46 мск

Зеленский сообщил о сигналах из США о мирных переговорах с Москвой

Фото: офис президента Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о сигналах из США о возобновлении переговоров с Россией о мирном урегулировании украинского кризиса. По его словам, позиция Москвы усиливается.

«Последние несколько дней мы получали сигналы от американской стороны о том, что переговоры могут вскоре возобновиться», – отметил Зеленский в своем телеграм-канале.

При этом глава киевского режима признал, что позиция Москвы на переговорах может усилиться на фоне роста мировых цен на нефть, ослабления американских санкций, а также вето Венгрии на кредит ЕС и новые санкции и дефицита ПВО на Украине на фоне войны Израиля и США с Ираном.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что в переговорах по Украине наступил перерыв, поскольку Вашингтон сосредоточены на других проблемах. По его словам, Москва ожидает нового раунда переговоров, но место и время пока не определены.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

Москалькова сообщила о подготовке новых обменов военнопленных и гражданских лиц между Россией и Украиной / В Белгородской области при ударе дрона ВСУ ранен мирный житель / После атаки ВСУ в значительной части в Запорожской области начались аварийные отключения света / Над Севастополем силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника / Проверка выявила нарушения на $26 млрд, переданных Киеву по USAID / В Запорожской области отмечены перебои с электричеством после обстрелов ВСУ / В Брянской области украинский беспилотник ударил по автозаправочной станции / На подлете к Москве сбиты еще пять украинских беспилотников

