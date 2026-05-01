Российские войска заняли село Покаляное в Волчанском районе Харьковской области, сообщило Минообороны РФ. Населенный пункт перешел под контроль армии РФ благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Север».

Покаляное расположено восточнее села Волчанские Хутора, о взятии которого российские военные сообщали 15 апреля, неподалеку от границы Белгородской области. Таким образом, ВС России продолжают расширять зону безопасности на российских границах.

Кроме того, на прошедшей неделе подразделения группировки «Север» взяли под контроль еще пять населенных пунктов – Бочково, Землянки в Харьковской области, Корчаковку, Новодмитровку и Таратутино в Сумской области.

Вместе с тем, бойцы «Южной» группировки войск освободили населенные пункты Ильиновка и Новодмитровка в ДНР. А подразделения группировки «Центр» выбили ВСУ из Новоалександровки в ДНР.

Кроме того, по данным ведомства, за минувшую неделю российская армия нанесла массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине в ответ на атаки по гражданским объектам на территории РФ. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса, используемые ВСУ объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, места сборки, хранения и запуска ударных беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников.

Для ударов применялись в том числе дальнобойные высокоточные ракеты наземного, воздушного и морского базирования, а также беспилотники.

Также в течение прошедшей недели ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией были уничтожены боевая машина РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства, две боевые машины РСЗО «Град», а также два зенитных ракетных комплекса «Бук-М1».

В то же время средствами ПВО сбиты 53 управляемые авиабомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 2628 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 14 безэкипажных катеров ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

