Под удары ВС РФ попали предприятие ВПК, военные аэродромы и порты Украины

Российские войска за минувшие сутки поразили предприятие ВПК Украины, военные аэродромы и используемым в интересах ВСУ объекты портовой инфраструктуры. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в субботу.

Кроме того, нанесены удары по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.

В атаках по военным целям были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России.

Москва, Наталья Петрова

