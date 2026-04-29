Еще два поселка в Сумской области и ДНР перешли под контроль армии России

Российская армия продолжает теснить силы ВСУ в зоне специальной военной операции. За прошедшие сутки ВС РФ установили контроль над поселком Новодмитровка в Сумской области и над одноименным поселком в ДНР. Об этом сообщается в свежей сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

Населенный пункт в Краснопольском районе Сумской области, который находится примерно в 10 км от российской границы, взяли в результате активных действия подразделения группировки войск «Север». Новодмитровку в ДНР, расположенную к северу от Константиновки, освободила «Южная» группировка войск. Также бойцы группировки нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Константиновка, Николаевка, Ореховатка, Славянск, Краматорск и Рай-Александровка в ДНР.

Вместе с тем подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю и ударили по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Ковалевка, Моначиновка, Кутьковка, Пристен Харьковской области, Татьяновка и Красный Лиман в ДНР.

Группировка войск «Центр» заняла более выгодные позиции и атакует позиции противника в районах населенных пунктов Приют, Новогригоровка, Ленина, Рубежное, Красноярское, Грузское, Светлое, Кучеров Яр, Золотой Колодезь, Шевченко, Новоалександровка и Доброполье в ДНР.

Бойцы группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину украинской обороны и нанесли поражение ВСУ у Коломийцев, Покровского Днепропетровской области, Новоселовки, Ровного, Барвиновки, Любицкого и Воздвижевки Запорожской области. В зоне ответственности группировки противник понес самые значительные потери за сутки: уничтожено более 295 боевиков, боевая бронемашина, четыре автомобиля, 155-мм САУ «Paladin» производства США и склад материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах», – сообщили в Минобороны.

В то же время средствами ПВО сбиты 10 управляемых авиабомб и 303 беспилотников самолетного типа.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

