российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 апреля 2026, 10:19 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

СМИ: страны ЕС отвергли планы ускоренного присоединения Украины

Страны Евросоюза выступили против ускоренного присоединения Украины к ЕС. Рассматривается предоставление Киеву доступа к отдельным европейским институтам. Об этом пишет Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов.

«Страны ЕС готовят пакет краткосрочных привилегий для Украины, чтобы сблизить ее с блоком после того, как столицы отклонили планы ускоренного вступления Украины в ЕС в качестве полноправного члена», – говорится в статье.

По словам источников, государства – члены ЕС ясно дали понять, что в краткосрочной перспективе вступление Украины в блок «будет крайне затруднительным». При этом они ищут другие форматы сближения с Киевом, среди которых постепенное присоединение к отдельным сегментам рынков блока, схемам финансирования и политическим институтам. Один из собеседников издания сообщил, что Литва предложила предоставить Киеву статус «присоединяющегося к ЕС государства».

Четыре года назад Украина получила статус страны-кандидата в интеграционное объединение. Киев обязался выполнить несколько жестких требований для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать страну в ее противостоянии с Россией.

Присвоение статуса страны-кандидата не означает, что вступление будет скорым. Так Турция находится в этом статусе с 1999 года, Северная Македония – с 2005, Черногория – с 2010, а Сербия – с 2012.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

Метки / Европа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Европа, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Европа, Украина,