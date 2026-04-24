Пятница, 24 апреля 2026, 18:49 мск

МИД России грозит Европе жесткими ответными санкциями

Россия введет жесткие ответные санкции после принятия в Европейском союзе 20 пакета антироссийских ограничений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Россия решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры. Будут у нас приняты и ответные меры. Они будут жесткими, они будут разработаны и реализованы в соответствии с нашими интересами», – подчеркнула Захарова.

Как сообщалось ранее, накануне Совет Евросоюза окончательно одобрил 20-й пакет санкций в отношении России. При этом был согласован финальный вариант законодательного акта, определяющего условия предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

