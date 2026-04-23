ЕС окончательно утвердил 20-й пакет санкций против России и кредит Украине на €90 млрд

Совет Евросоюза в четверг окончательно одобрил 20-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщило представительство председательствующего в Совете ЕС Кипра.

Также ЕС согласовал «финальный вариант законодательного акта, определяющего условия предоставления Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро», – говорится в сообщении в X.

Послы ЕС утвердили выделение кредита Киеву и новые антироссийские санкции накануне. Венгрия сняла наложенное вето после того, как Украина разблокировала поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба».

Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России 6 февраля. Он включал полный запрет на транспортировку российской нефти европейскими перевозчиками и оказание услуг для этих перевозок, включая страхование, расширение санкционных списков еще на 43 танкера «теневого флота». СМИ сообщали, что запрет на перевозки нефти в итоге был исключен. Меры также охватывают энергетику, финансовые услуги и торговлю. Так, новые рестрикции предусматривают внесение в «черный список» еще двух десятков региональных российских банков и запреты на транзакции, включая криптовалюту. Кроме того, Брюссель предлагает запретить странам ЕС закупать в России металлы, минералы и редкоземельные элементы на 570 млн евро в год.

В Совете ЕС также сообщили, что Еврокомиссия начнет выплаты Украине из одобренного кредита в 90 млрд евро в течение второго квартала 2026 года. Кредит будет обеспечен бюджетными резервами ЕС. В Брюсселе считают, что погашение кредита будет осуществляться «за счет репараций, причитающихся Украине от России».

Напомним, кредит рассчитан на 2026-2027 годы. Из общей суммы 60 млрд евро будут направлены на закупку оружия, 30 млрд – на финансирование бюджетных расходов.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

