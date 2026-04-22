Послы ЕС утвердили кредит для Украины и 20-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза в среду одобрили предоставление кредита Украине в размере 90 млрд евро, а также новый, 20-й по счету, пакет антироссийских санкций. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на представителя председательствующего в Совете ЕС Кипра. Ожидается, что 27 государств-членов ЕС окончательно утвердят решение к вечеру 23 апреля, добавил собеседник агентства.

Ранее выделение кредита Украине и принятие 20-го пакета санкций против России блокировала Венгрия, требовавшая возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Однако после поражения премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах 12 апреля Будапешт снял свое вето. Лидер победившей оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр заявлял, что Венгрия больше не будет блокировать выделение кредита ЕС Киеву.

Напомним, страны ЕС одобрили выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы под гарантии бюджета Евросоюза в конце 2025 года. Из общей суммы 60 млрд евро будут направлены на закупку оружия, 30 млрд – на финансирование бюджетных расходов.

Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций против России 6 февраля. Он включает полный запрет на транспортировку российской нефти европейскими перевозчиками и оказание услуг для этих перевозок, включая страхование, внесение в санкционные списки еще 43 танкеров «теневого флота». Меры также охватывают энергетику, финансовые услуги и торговлю. Так, новые рестрикции предполагают внесение в «черный список» еще двух десятков региональных российских банков и запреты на транзакции, включая криптовалюту. Кроме того, Брюссель предлагает запретить странам ЕС закупать в России металлы, минералы и редкоземельные элементы на 570 млн евро в год.

Кроме того, новый санкционный пакет включает запрет на операции с индонезийским нефтяным портом Каримун, который Россия якобы использует для продажи нефти, и двумя российскими портами – в Мурманске и Туапсе.

Ранее сегодня ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что Еврокомиссия исключила из 20-го пакета санкций запрет на перевозку российской нефти.

В то же время Reuters отмечало, что страны ЕС согласились на полный запрет на транспортировку российской нефти и нефтепродуктов, но отложили принятие решения о его реализации до дальнейшей координации с «Большой семеркой» (G7).

В ЕС одобрили кредит Украине и антироссийские санкции на фоне разблокировки поставок российской нефти по нефтепроводу «Дружба». Венгерская компания MOL сегодня сообщила, что ожидает поставок первых партий сырой нефти в Венгрию и Словакию после того, как Украина возобновила перекачку сырья, не позднее 23 апреля.

Брюссель, Наталья Петрова

