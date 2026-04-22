ЕС исключил из 20-го пакета санкций запрет на перевозку российской нефти

Еврокомиссия намерена принять очередной пакет антироссийских санкций без пункта о запрете поставок нефти из РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

«Еврокомиссия внесла на рассмотрение послов 27 стран Евросоюза предложение принять 20-й пакет санкций в отношении России, исключив из него полный запрет на транспортировку российской нефти (европейскими перевозчиками) и оказание услуг для этих перевозок, включая страхование», – сообщил собеседник агентства.

Сегодня в Брюсселе проходит плановое заседание Комитета постоянных представителей 27 стран ЕС. Среди прочих вопросов на утверждение вынесено выделение помощи Украине в размере 90 млрд евро.

Примечательно, что запрет на перевозку нефти из РФ был центральным элементом 20-го пакета санкций, который Еврокомиссия озвучила в январе 2026 года. Утвердить новые ограничения планировалось еще к концу февраля, однако Венгрия и Словакия оказались поставить свою подпись. Будапешт и Братислава потребовали от Киева возобновить транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба», который Украина блокировала 27 января.

Брюссель, Зоя Осколкова

