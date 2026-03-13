США частично сняли санкции с российской нефти

США одобрили введение временной лицензии на продажу российской нефти, загруженной в танкеры. Вашингтон пытается снизить напряженность на топливном рынке, возникшую из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как следует из генеральной лицензии, выпущенной американским министерством финансов, из-под санкций выводятся российские нефть и нефтепродукты, загруженные на суда к 12 марта. Срок действия документа – до 11 апреля.

При этом лицензия не распространяется на сделки, заключенные с Ираном, а также на товары и услуги иранского происхождения.

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что эта лицензия – одна из мер для укрепления стабильности на мировых энергетических рынках. По его словам, разрешение «не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает большую часть своих энергетических доходов от налогов, взимаемых на месте добычи».

После нападения США и Израиля на Иран Тегеран закрыл Ормузский пролив для прохода судов, перевозящих нефть из стран Персидского залива. За две недели несколько танкеров и сухогрузов были атакованы, а цены на нефть превысили 100 долларов за баррель. На фоне дефицита несколько стран освободили нефтяные резервы, в том числе и США.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

