Киргизия грозит судом Евросоюзу из-за вторичных санкций

Киргизия готова судиться с Евросоюзом в случае введения ограничений за предполагаемый обход антироссийских санкций. Об этом сообщает газете Financial Times.

Как сообщил изданию первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев, Еврокомиссия предложила ввести запрет на продажу компаниям республики некоторых товаров, которые, по утверждению Брюсселя, реэкспортируются в Россию.

По словам киргизского чиновника, Бишкек прилагает все усилия для соблюдения санкционных требований. При этом ЕС не обозначил, какие шаги власти республики могут предпринять, чтобы продемонстрировать соблюдение санкций и избежать вторичных ограничений.

«Это решение будет иметь последствия для нашего имиджа. Если такое решение будет принято, мы будем готовы оспорить его в суде», – сказал Амангельдиев, добавив, что у Кыргызстана есть «доказательства того, что мы приняли меры», в то время как Брюссель «не предложил нам соответствующих механизмов для выполнения требований».

Согласно заключению ЕК, импорт Киргизией из стран-членов союза основных приоритетных товаров вырос почти на 800% с 2022 года. Между тем, экспорт киргизскими компаниями в Россию увеличился на 1200%. По мнению ЕС, это свидетельствует о «сохраняющемся и особенно высоком риске обхода санкций».

Бишкек, Зоя Осколкова

