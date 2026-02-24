Британия расширила список антироссийских санкций еще на 297 позиций

Великобритания расширила антироссийский санкционный список. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства страны.
В перечень включили 297 новых наименований, среди которых 240 компаний, семь физлиц и 50 судов.
В частности, под рестрикции попали несколько банков – Фора-банк, Ак Барс, Абсолют, Транскапитал, Аверсбанк, Почта-банк, Синара и другие. Среди компаний, попавших под ограничения, – «Транснефть», «Газпром СПГ Портовая» и «дочки» Росатома.
Кроме того, в британский «черный» список внесли две грузинские телекомпании – Imedi и POSTV. Отмечается, что Лондон обвиняет их в участии в «российской дезинформации». Также под ограничения попали юрлица из ОАЭ и Китая.
Лондон, Зоя Осколкова
