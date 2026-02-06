Евросоюз намерен полностью запретить перевозку российской нефти

Еврокомиссия намерена отменить так называемый «потолок цен» на российскую нефть и ввести полный запрет на ее перевозку, который предлагается обеспечивать совместно со странами «Большой семерки», включая Великобританию и США. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, 20-й пакет антироссийских санкций предполагает также внесение в «черный список» еще двух десятков региональных российских банков и новые запреты на транзакции, включая криптовалюту.

Вместе с тем Еврокомиссия предлагает запретить странам ЕС закупать в России металлы, минералы и редкоземельные элементы на 570 млн евро в год.

Как ожидается, новый пакет санкций против России будет утвержден в конце февраля.

Брюссель, Анастасия Смирнова

