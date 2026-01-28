Швеция ведет переговоры о размещении в стране ядерного оружия

Шведские власти ведут переговоры о размещении на территории страны ядерного оружия. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Сейчас мы ведем постоянные переговоры как с Францией, так и с Соединенным Королевством», – цитирует политика газета The Telegraph.

По словам Кристерссона, после вступления в НАТО Швеция стала активнее участвовать во всех обсуждениях альянса, включая дискуссии вокруг ядерного оружия. Шведский премьер подчеркнул, что демократические страны должны иметь доступ к ядерному вооружению до тех пор, пока «опасные страны» обладают подобным.

Кроме того, издание получило от представителя британского премьер-министра Кира Стармера подтверждение факта переговоров по размещению в Швеции ядерных сил.

Стокгольм

